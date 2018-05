O antigo capitão Moreno, de 36 anos, que recentemente encerrou a carreira futebolística, inicia de imediato um novo percurso integrando a equipa técnica liderada por Luís Castro. O defesa foi homenageado na receção ao FC Porto e já se sabia que iria manter-se ligado ao clube em novas funções.

De Chaves chegam os três adjuntos que trabalham diretamente com Castro: Vítor Martins, Vítor Severino e Filipe Çelikkaya. A estes junta-se ainda Jorge Silva, treinador de guarda-redes que integrava o núcleo de Pedro Martins e que por isso tinha cessado funções no clube há alguns meses.

Desconto em Chaves

Entretanto, e ao que Record apurou, o sucesso nas negociações com o Chaves para libertar Luís Castro obrigou Júlio Mendes e Armando Marques a fazerem um grande esforço. A liberdade do técnico, como se encontrava previsto, custou 300 mil euros. Todavia, existiam acertos de contas pendentes de negócios passados, inclusivamente de gestões anteriores, que foram decisivos para a intransigência de Francisco Carvalho. A partir do momento em que os responsáveis do V. Guimarães se mostraram disponíveis para um acordo global, o presidente honorário dos flavienses deu um sinal de boa-fé ao prescindir dos 150 mil euros que tinha a receber pela rescisão dos adjuntos de Luís Castro.