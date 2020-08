Morreu Basílio Marques

Basílio Marques, ex-jogador e treinador do V. Guimarães, morreu este sábado aos 54 anos vítima de doença oncológica, anunciou o clube vimaranense.





Natural de Guimarães, o antigo lateral estreou-se pela equipa principal do V. Guimarães na época 1986/87 e cumpriu 201 jogos oficiais até ao final da temporada 1996/97, tendo participado na conquista da Supertaça de 1988, prova em que os minhotos bateram o FC Porto - triunfo por 2-0 em Guimarães e empate (0-0) no Porto.O defesa continuou na I Liga nas duas épocas seguintes, tendo cumprido 46 partidas oficiais pelo Campomaiorense, e finalizou a carreira na temporada 1999/00, ao realizar 24 jogos pelo Famalicão, então na II Divisão B (terceiro escalão do futebol nacional).Basílio Marques foi treinador adjunto do Vitória de Guimarães entre 2004/05 e 2011/12, época em que teve de orientar a equipa num só jogo, após a saída de Manuel Machado - derrota na receção ao Beira-Mar (3-0).O treinador continuou como adjunto de Manuel Machado no Aris de Salónica, da Grécia (2011/12), no Nacional (2012/13 a 2016/17) e no Moreirense (2017/18), antes de assumir o cargo de treinador principal no Caçadores das Taipas, do principal campeonato da Associação de Futebol de Braga, em 2018/19.As cerimónias fúnebres realizam-se domingo às 9h30 na igreja de Azurém.A família de Basílio Marques e ao V. Guimarães, Record expressa sentidas condolências.