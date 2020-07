Morreu o antigo treinador Valdemar Custódio

O antigo treinador de futebol Valdemar Custódio, adjunto de Manuel José e José Maria Pedroto em várias equipas na década de 80, morreu esta sexta-feira, aos 79 anos, informou o V. Guimarães no site oficial.

Natural de Guimarães, Valdemar Custódio foi treinador adjunto dos minhotos nas épocas de 1981/82, com José Maria Pedroto, e 1982/83, com Manuel José, técnico que acompanhou no Portimonense (1983 a 1985), Sporting (1985 a 1987) e Sp. Braga (1987 e 1988), equipa onde foi treinador principal em oito jogos.

O V. Guimarães endereçou, na nota publicada, as "maiores condolências" à família de Valdemar Custódio, que, além de ter representado o clube durante cerca de 15 anos, a maioria como técnico no futebol de formação, era também o sócio número 366 do clube, com mais de 50 anos de filiação.