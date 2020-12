Morreu o sócio número um do V. Guimarães

O sócio número um do Vitória de Guimarães, Joaquim Alvim Barroso, morreu esta terça-feira, aos 93 anos, no hospital São José, em Fafe, informou o clube da Liga NOS, em nota publicada no sítio oficial.

"O Vitória Sport Clube informa, com pesar, que faleceu hoje o seu sócio número um, Joaquim Alvim Barroso. Neste momento de consternação para os vitorianos, o clube manifesta públicas condolências à família enlutada, evocando a extrema dedicação que sempre teve ao Vitória, numa relação que se prolongou por mais de 75 anos", lê-se.

O funeral de Joaquim Barroso, homenageado pelos 75 anos de filiação em 2018, está agendado para as 11:00 de quinta-feira, na igreja paroquial de São Jorge de Selho, no concelho de Guimarães.