"Movimento por: O Vitória e por Guimarães" convoca manifestação para dia 16

O "Movimento por: O Vitória e por Guimarães" convocou uma manifestação para o próximo dia 16, chamando, por isso, todos os vimaranenses para comparecerem, às 14h30, no Largo do Toural. Com a designação "Verdade Desportiva e Tratamento de Igualdade", o protesto visa marcar uma posição contra "decisões e posições injustas" dos organismos (Liga, FPF, Conselho de Disciplina e Conselho de Arbitragem), lê-se no comunicado do movimento.



"Esta época tem sido verdadeiramente vergonhosa ao nível das arbitragens e do VAR", refere o comunicado à imprensa, onde são detalhados os motivos do manifesto: "tratamento de desigualdade pelos organismos, horário dos jogos, calendário dos jogos, multas injustificáveis e incompreensíveis, arbitragem/VAR e comunicação social".



Ainda mais se explicita com a garantia da presença de "algumas figuras públicas" e pedindo "mais respeito" pela "quarta maior assistência do país".



A revolta vitoriana alastra-se às redes sociais, circulando o movimento "Estádio Zero", onde se propõe a todos os adeptos do V. Guimarães o boicote à receção ao FC Porto, marcada para esse mesmo dia 16, às 17h30.