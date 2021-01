Mumin elogia o parceiro Jorge Fernandes: «Gosto de jogar com ele»

De há quatro jornadas a esta parte, Jorge Fernandes e Mumin têm sido a dupla titular no eixo da defesa do V. Guimarães, assumindo-se como o par de eleição de João Henriques para trancar o sector mais recuado. Os resultados têm sido positivos e é o próprio ganês quem assume que encaixa bem a jogar ao lado do português.





"Gosto de jogar com ele, ele é boa pessoa e é, também, um bom jogador. Tem sido bom, acho que as nossas ações no relvado falam mais alto do que o que poderia dizer mas gosto de jogar com ele. Ele é um jogador que comunica muito, é bom ter jogadores com caraterísticas diferentes pois é isso que faz uma boa equipa", apontou, deixando depois palavras positivas também para o compatriota Mensah, lateral-esquerdo."É muito bom ter outro ganês a jogar ali ao meu lado, é mais fácil e rápido de comunicar com ele pois falamos no nosso dialeto local. Não quer dizer que não compreenda o português mas acho que é mais fácil e já temos uma boa ligação e compreensão pois conseguimos falar mais rapidamente no relvado", concluiu.