Mumin elogia Tiago: «Mal posso esperar que a época comece para verem o que nos tenta ensinar»

Ao fim de apenas algumas semanas de trabalho, Abdul Mumin já tem as melhores referências de Tiago. O técnico tem deixado boas indicações ao plantel e o defesa-central ganês deu conta disso mesmo, em declarações aos jornalistas.





"Tem uma experiência grande no futebol e todas as sessões que tivemos têm sido boas. Com a experiência dele vai ajudar os jovens do clube. Foi um grande jogador, não há dúvida. Toda a gente sabe isso. A transição de jogador para treinador é boa porque já se sabe o que é ser jogador e entendemos os jogadores. É um grande passo. Do que já vimos, é um grande treinador para nós. Ma lposso esperar que a época comece para verem o que ele nos está a tentar ensinar", apontou.Elogios esses que estendeu de resto aos adeptos do Vitória, com quem ainda não se cruzou, mas com quem espera estar em breve. "Um dos grandes aspetos são os adeptos. Agora estamos a jogar sem adeptos, mas esperamos que quando a época começar possamos jogar com adeptos. Estou ansioso por conhecê-los. Ainda não tive oportunidade de ver os fãs, mas vi vídeos dos adeptos e a energia é louca. Mal posso esperar por experenciar isso", referiu.