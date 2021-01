Mumin encantado com Portugal: «País fantástico, com boa equipa e bom tempo»

Poucos meses passaram desde que Abdul Mumin chegou a Portugal para representar o V. Guimarães, mas a verdade é que não foi preciso muito tempo para que o defesa-central ficasse encantado com o país. Da gastronomia à meteorologia, o ganês gosta de tudo, apenas lamenta que ainda não tenha tido grandes oportunidades para visitar Guimarães, algo que quer muito fazer assim que possível.





"Está a correr muito bem e de certa forma lenta porque o meu grande foco tem sido na adaptação aos meus colegas e à equipa. Ainda não tive grande oportunidade para explorar a cidade, espero que num futuro próximo o consiga fazer. Acho que o país é fantástico, boa comida, bom tempo comparado com a Dinamarca, onde jogava, estou a gostar bastante. O tempo é melhor do que esperava. Está muito frio mas não é tão frio como na Dinamarca", explicou, em declarações aos meios oficiais do clube.Até ver, o balanço que Mumin faz desta nova etapa da carreira, em Guimarães, é bastante positivo. O defesa-central sente que está evoluir e, nesta capítulo, deixa um agradecimento especial. ""Acho que evoluí mais no posicionamento, o entendimento e os aspetos táticos do jogo, assim como o meu trabalho defensivo que melhorou bastante. Só tenho a agradecer ao treinador e à equipa técnica, que têm-me ajudado muito, respondem às minhas dúvidas e mostram-me a melhor forma de abordar cada lance. Continuarei a trabalhar para evoluir", garantiu.