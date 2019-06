Nega ao Besiktas por Tyler Boyd

Tyler Boyd continua a gerar grande cobiça no mercado internacional e o Vitória poderá fazer um importante encaixe financeiro com a sua venda. Mas esse é um dossiê ainda em aberto, já que os vimaranenses não aceitaram uma proposta apresentada pelo Besiktas, por valores considerados baixos pela SAD. O que contraria algumas informações veiculadas na imprensa turca, que apontavam para um acordo iminente para a transferência do extremo para Istambul. Tyler Boyd também tem sido desejado por equipas da MLS, ele que está na Gold Cup ao serviço da seleção dos Estados Unidos.

Vitória Lab

O clube encontra-se em período de pré-campanha eleitoral e o movimento "Todos Vitória", liderado por Miguel Pinto Lisboa, anunciou ontem a vontade de implementar o "Vitória Lab" no clube. É uma ferramenta que o Benfica também tem desenvolvido ao longo dos últimos anos e que implica a criação de um departamento de análise para potenciar as qualidades de cada jogador. Plataforma tecnológica que Pinto Lisboa pretende aplicar em todo o futebol vitoriano.