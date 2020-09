Nélson da Luz oficializado até 2025

Há muito esperado no Castelo, Nélson da Luz foi finalmente apresentado como reforço do Vitória. O extremo angolano, de 22 anos, chega do 1.º de Agosto e assinou um contrato válido por cinco épocas, sem custos para a SAD minhota, que ficou com 85 por cento dos direitos económicos do jogador.





Um ídolo em Angola, o internacional pela seleção principal espera deixar marca em Guimarães. "Quero registar o meu nome aqui. Quero representar Angola no Vitória, mostrar que os angolanos são bons. Vou dar o meu máximo, ajudar a equipa e alcançar os objetivos", referiu Nélson da Luz aos meios do clube, que não escondeu alguma ansiedade ao longo de todo o processo de mudança de Angola para Portugal."Estava muito ansioso, estava muito contente por saber que ia representar o Vitória, uma das melhores equipas de Portugal. Cheguei aqui e receberam-me muito bem, treinador, jogadores, equipa técnica, senti-me em casa. Estou muito feliz por estar aqui, é uma emoção que não consigo explicar, até hoje não acredito que estou aqui no Vitória", admitiu.