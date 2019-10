Neno antevê duelo com o Arsenal: «Vamos para jogar de igual para igual»

O V. Guimarães já esqueceu o desaire da Taça de Portugal e está com as baterias apontadas à Liga Europa, onde vai defrontar o Arsenal. À partida para Londres Neno, embaixador dos vitorianos, contou que os jogadores estão muito motivados, não só porque vão jogar num grande palco, frente a um grande adversário, mas também porque sabem que serão apoiados por 2.500 adeptos."Vários fatores contribuem para o nosso estado de espírito ser bom. Primeiramente o público que levamos connosco, vão 2500 pessoas. Depois, vamos jogar num estádio que é um grande palco mundial e vamos para jogar e igual para igual. O jogo da Taça de Portugal deixou mossas, custou-nos bastante. Sabemos que será difícil, mas nós temos as nossas armas", considerou Neno, à partida para Londres.O antigo guarda-redes não tem dúvidas que os adeptos vitorianos serão uma grande fonte de motivação para a equipa. "O conquistador gosta de missões impossíveis, mas nós temos 2500 pessoas vão connosco. É motivante saber que, mesmo depois daquele grande desaire que aconteceu na taça, eles continuam connosco."Neno contou aos jogadores do V. Guimarães que ganhou ao Arsenal nos seus tempos de futebolista. "No futebol nada é impossível. Sabendo das dificuldades, estamos com vontade de ganhar."O V. Guimarães defronta o Arsenal amanhã, às 20 horas, na 3.ª jornada do Grupo F.