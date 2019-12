Neno: «Vamos com o orgulho ferido»

O Vitoria de Guimarães ainda não conseguiu vencer um jogo na fase de grupos da Liga Europa e o ex-guardião Neno, embaixador dos minhotos, assumiu que a ambição formulada para a deslocação a Frankfurt passa por amealhar os três pontos em disputa.





"Vamos para o último jogo sem hipóteses matemáticas, mas também estamos com o orgulho um bocadinho ferido porque fizemos tudo em todos os jogos e ainda não alcançámos um triunfo", referiu Neno, sem esconder "o amargo de boca do balneário"."Seria bonito sair desta competição com uma vitória e é essa a nossa ideia para este desafio com o Eintracht Frankfurt".