Notícia Record: Rúben Lameiras vai ser jogador do V. Guimarães

Rúben Lameiras vai ser jogador do V. Guimarães, sabe Record. O extremo português do Famalicão tem tudo acertado com o emblema vitoriano para rumar ao berço, não devendo defrontar o FC Porto ao serviço dos famalicenses, esta sexta-feira. O jogador até já se despediu dos restantes companheiros de equipa.





Regressado a Portugal pela porta do Famalicão, na temporada passada, Rúben Lameiras deu nas vistas e esta época prosseguiu esse bom percurso com números interessantes, com quatro golos em 12 jogos.Agora, o extremo formado no Tottenham vai rumar ao Vitória, à procura de manter o percurso de ascensão em Portugal, fazendo concorrência direta a Marcus Edwards, que, esta quinta-feira, renovou com os vitorianos.