Nova proposta do Besiktas deve levar Tyler Boyd

O futuro de Tyler Boyd não passa por Guimarães e, neste momento, o regresso à Turquia é o cenário mais provável de se concretizar. A SAD do Vitória tem em mãos uma nova proposta do Besiktas, superior à que foi rejeitada há cerca de duas semanas e que deve receber uma resposta positiva nos próximos dias.

Apesar da reintegração no plantel ter sido ponderada, os responsáveis entendem que, por se tratar de um jogador que está valorizado e em final de contrato, o mais sensato passa por vender o extremo. Além disso, a proposta do emblema turco é também muito proveitosa para o jogador, que vê com bons olhos um regresso ao país onde se destacou nos últimos seis meses, quando esteve cedido ao Ankaragücü.

Em sentido inverso a Boyd está Lucas Soares. Como já foi noticiado no fim de semana passado, o lateral-direito ex-Alverca vai ser reforço e pode ser oficializado hoje.