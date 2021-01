Nuno Teixeira: «Fazemos tudo para aproximar os adeptos dos jogadores e da equipa»

O Estádio Municipal de Leiria acolheu esta quinta-feira a FuteCOM, uma iniciativa com o patrocínio da Liga de Clubes que contou com diversos convidados ligados ao futebol e que partilharam estratégias para lidar com os efeitos da Covid-19. Um dos presentes foi Nuno Teixeira, assessor de imprensa do V. Guimarães, que deu o seu ponto de vista relativamente à forma como os clubes têm comunicado com imprensa e adeptos nos últimos meses.





"Organizar um jogo sem adeptos faz com que exista um redução de números de todas as pessoas afetas a um jogo de futebol, o que simplifica os procedimentos. Na comunicação, existem menos jornalistas nos estádios, com tribunas de imprensa reduzidas a 50%, tal como no relvado com os fotojornalistas e repórteres de pista. Nesta fase mais complicada da pandemia, as conferências de imprensa são virtuais, o que permite mais jornalistas terem acesso e fomenta a comunicação. No que toca aos jogadores, as entrevistas que temos feito são por vídeochamada, presencialmente são muito poucas, para proteção de todos os intervenientes. Quanto mais distanciados estivermos, melhor para todos", considerou o responsável."Os adeptos do Vitória são fervorosos, o que torna um desafio muito difícil. É importante manter a ligação com a equipa mas também não podem estar com a equipa. O que fazemos tem sempre em conta a ideia de os aproximar dos jogadores, da equipa. Para os jogadores, não ter adeptos é uma grande perda. Tentamos fomentar essa ligação, por vezes têm momentos de demonstração desse apoio perto do autocarro. São momentos naturais mas que nesta altura deve-se evitar para segurança de todos", acrescentou ainda Nuno Teixeira."Tem de se louvar o esforço que tem sido feito pelos jogadores e pelos clubes. Estamos a fazer todos os possíveis para que o futebol continue, é vital para a nossa indústria. No Vtória, renovámos a nossa área de adeptos no nosso site, para que as ligações sejam feitas o mais virtualmente possível. Ontem reativámos um serviço de apoio de transporte de medicamentos e alimentos a alguns dos nossos adeptos. Queremos dar um bocadinho desta vivência dos jogadores do Vitória, é o mínimo que se pode fazer neste momento tendo em conta o que se passa no Mundo."