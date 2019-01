O défice aumentou

A notícia é que o Vitória perdeu ao fim de 12 jogos, mas os seus responsáveis não se conformam com o desaire na Choupana e fizeram logo questão de apresentar argumentos para clamar uma vitória que lhes foi negada.

Os vitorianos registam dois lances de penáltis que foram ignorados pelo árbitro Hélder Malheiro, um cometido por Felipe Lopes (31’) e o outro por Kalindi (90’+2) o que, em caso de sucesso, daria mais 3 pontos à equipa de Luís Castro, aumentando o défice acumulado em jornadas anteriores.

Registe-se que numa medida inédita no clube, Júlio Mendes prometeu fazer um balanço das arbitragens de seis em seis jornadas e, nos dois anteriores momentos em que o fez, o presidente do Vitória apresentou com argumentos lances que dariam mais 9 pontos na tabela. Se a justiça que reclamam os vitorianos não fosse nesta altura apenas hipotética, a realidade é que a equipa estaria, pelo menos, no 2º lugar do campeonato. A medida de avaliação das performances dos árbitros tem também como base diferenças de critérios, sendo certo que o clube vai continuar a manifestar o seu desagrado pontual e fora do plano estabelecido sempre que houver razões de queixa como houve agora com o Nacional.



Travão inesperado na invencibilidade



A derrota na Choupana representou um travão no percurso de invencibilidade que a equipa de Luís Castro trilhava com contornos históricos, pois os 12 jogos que levava sem perder já era um recorde deste milénio. O último desaire, registe-se, fora em Portimão, na jornada 5 da Liga, a 23 de setembro. De lá para cá, foram quatro empates, todos eles no campeonato, e oito vitórias, tês delas na Taça de Portugal. Um registo assinalável, mas que curiosamente acabou após o triunfo mais mediático, precisamente a travar o Sporting de Keizer, também ele invicto.