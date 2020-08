Oficial: Avançado ex-Monaco reforça V. Guimarães

Está confirmada a notícia avançada por Record na passada segunda-feira. Lyle Foster, avançado sul-africano que pertencia aos quadros do Monaco, é reforço do Vitória e assinou um contrato válido por cinco temporadas.





Para já, o acordo custa 1,2 milhões de euros à SAD vimaranense, que fica na posse de 95% dos direitos económicos de Foster, estando ainda previstos objetivos que podem ascender aos 300 mil euros, de acordo com a nota divulgada pelo Vitória no seu site oficial.Lyle Foster cumpriu a segunda metade da época passada ao serviço do Cercle Brugge, da Bélgica.