Ola John é baixa para seis semanas

Ola John contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda no treino desta segunda-feira e vai desfalcar as opções de Ivo Vieira nas próximas seis semanas, pelo menos.





Com esta lesão o extremo falha, além de toda a pré-época, os primeiros jogos oficiais do Vitória, nomeadamente as eliminatórias da Liga Europa e as primeiras jornadas do campeonato.Passam assim a ser quatro os jogadores ausentes devido a lesão, com Ola John a juntar-se a André André, Wakaso e Aziz, trio que se encontra lesionado desde a época passada.