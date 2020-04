Ola John e o regresso aos treinos: «Todos temos um pouco de medo, mas confiamos no clube»

O Vitória vai voltar aos treinos na academia já na segunda-feira, um momento há muito ansiado pelo plantel às ordens de Ivo Vieira. Ola John foi a voz dessa mesma vontade de voltar aos relvados, não escondendo, contudo, que o momento não deixa ninguém completamente relaxado.





"Todas as pessoas do Mundo têm um pouco de medo, mas temos muita confiança no plano elaborado pelo clube, que sempre nos disse que a saúde é muito importante. Confiamos neles, de que estão fazer a melhor coisa para nós", assumiu o extremo holandês, em videoconferência, admitindo que as saudades da bola e dos colegas já são muitas."Tenho saudades de todas as coisas, do clube, dos companheiros. Estamos habituados a estar sempre juntos, a treinar, a brincar, a jogar. Com tudo isto não tinha muitos contactos com isso. Agora vamos voltar a treinar, de forma individual, mas é melhor que nada. A saúde é muito importante, mas tenho muita saudade de jogar, de estar com bola", referiu.O regresso aos treinos vai começar por ser individual e sem contacto entre os jogadores e, por isso, Ola John frisa que terá que ser cada um a puxar por si mesmo para voltar à melhor forma. "Vamos treinar individualmente, é muito diferente, mas para ficar bem fisicamente vai depender de cada jogador. Eu posso ser mais rápido a recuperar a forma do que o Pêpê, por exemplo. Temos de estar prontos para quando voltarem os treinos de conjunto e os jogos. Temos de esperar, todos no Mundo, até que haja o toque para voltarmos a fazer o que mais gostamos. Cada jogador tem de treinar para si, para ficar bem agora", considerou o holandês.