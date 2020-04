Ola John faz análise à carreira: «Preciso que confiem em mim e isso nem sempre aconteceu»

Ola John chegou a Portugal no verão de 2012, depois de trocar os holandeses do Twente pelo Benfica. Era muito novo, mas, mesmo assim, conseguiu afirmar-se e acabou com 42 jogos realizados na época de estreia. Um início de carreira prometedor, que depois não teve grande sequência.





"Foi difícil para mim, saí da Holanda muito jovem, aqui tudo era diferente. Quando saí do Benfica para outros clubes nunca fazia pré-época, chegava no fim do verão e ia jogar. Depois tinha lesões, tinha de esperar até voltar... Para um jogador profissional, precisamos todos de uma pré-época boa, só para ficar bem para jogar. Nem sempre tenho feito isso. Depois reflete-se a nível físico, a nível mental. Sou um jogador confiante, mas também preciso de confiança do treinador e em alguns clubes não tinha isso", explicou o holandês, agora com 27 anos, considerando Jorge Jesus e Rui Vitória os únicos treinador que, ao longo dessas épocas, confiaram em si."Jorge Jesus foi o treinador de quem tinha uma confiança muito grande. Depois começaram os empréstimos, os treinadores quase não falavam comigo. Ser emprestado é sempre diferente, temos de mostrar o dobro. Foi mais difícil. Quando voltei para o Benfica tinha o Rui Vitória, também um bom treinador, que falava comigo, mas fui outra vez emprestado…", lamentou-se Ola John.Agora em Guimarães, o extremo sente-se feliz e diz receber de Ivo Vieira "muita confiança". Mesmo assim, a época atual não está a ser muito feliz, sobretudo devido às várias lesões que já sofreu. "Esta época não correu muito bem, devido a lesões, mas algumas vezes a vida de jogador é assim. Não vou dizer que a paragem foi boa, mas a verdade é que tive tempo de treinar só para mim e evitar mais lesões", referiu, prometendo ajudar o Vitória a chegar à Liga Europa quando o campeonato voltar: "Faltavam 10 jogos e o objetivo é ganhar esses jogos. Queremos o 5º lugar e vamos lutar por isso. O objetivo é a Liga Europa. Quero ajudar, com golos, assistências, a atacar e a defender bem."