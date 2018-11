Ola John: «Lisboa é muito grande, Guimarães é mais calmo»

Ola John encontra-se a realizar, ao serviço do V. Guimarães, a sua segunda passagem por emblemas portugueses, depois de, entre 2012/13 e 2017/18, ter estado contratualmente vinculado ao Benfica.O holandês assume estar feliz no norte de Portugal, numa cidade "mais calma" do que Lisboa, algo que, segundo o próprio, é melhor para si e para "a família"."A cidade é diferente. Lisboa é uma cidade muito grande, Guimarães também é, mas para mim, com família, é melhor, com mais calma, sem stress", referiu, admitindo ser também um apaixonado por Portugal."Gosto muito de Portugal. A diferença é que agora estou agora no Norte. O Vitória é um clube muito bom, com bons adeptos, tem tudo para os jogadores", apontou.