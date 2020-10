Ola John rescinde com o Vitória e reforça o RKC Waalwijk

Ola John era um dos excedentários do V. Guimarães e agora é oficial a sua saída do emblema vitoriano. O extremo de 28 anos chegou a acordo para a rescisão do seu contrato com o emblema vimaranense e, entretanto, já foi apresentado como novo reforço do RKC Waalwijk.





O acordo com o emblema da liga holandesa é válido por uma temporada, segundo informou o clube nos seus meios oficiais.