Olivares e Rochinha confirmados no V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou esta quinta-feira as contratações do avançado peruano Christopher Olivares e do extremo português Rochinha. Segundo comunicado emitido pelos minhotos, o peruano de 19 anos chega por empréstimo do Sporting Cristal, até 2020 (com opção de compra), ao passo que o extremo é reforço em definitivo proveniente do Boavista, tendo assinado um contrato válido até 2023. Para lá deste longo contrato, Rochinha fica protegido por uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.