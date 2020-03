Operação 'Fora de Jogo': Miguel Pinto Lisboa não foi constituído arguido

De acordo com informações recolhidas por Record, o atual presidente do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, não foi constituído arguido no âmbito da operação 'Fora de Jogo', uma megainvestigação levada ontem a cabo por todo o país pela Autoridade Tributária e Aduaneira.





Tal como o nosso jornal dá conta na sua edição de hoje, a SAD vitoriana foi alvo de buscas, mas o objetivo da investigação remonta ao mandato de Júlio Mendes e não a qualquer transferência levada a cabo desde que Miguel Pinto Lisboa está ao comando do clube minhoto.