Operação Fora de Jogo: SAD do V. Guimarães confirma ação de fiscalização

O Vitória está entre os clubes que esta manhã foram alvo de busca no âmbito da Operação Fora de Jogo. Fonte da SAD dos minhotos confirmou a Record "uma ação de fiscalização do DCIAP juntamente com a autoridade tributária e outras entidades", nomeadamente a Unidade de Ação Fiscal da GNR e a PSP.

Recorde-se que a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou as buscas a "diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários".



"No inquérito investigam-se negócios do futebol profissional, realizados a partir do ano de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado português, através da ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações", adianta a PGR. "Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. O inquérito encontra-se em segredo de justiça."