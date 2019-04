Oportunidade para Florent

O primeiro ano de Florent em Guimarães vai ficar marcado pelas dificuldades em fixar-se no onze, mas tudo indica que será como titular que vai terminar a época, em virtude da lesão de Rafa Soares. O habitual dono do lugar contraiu uma lesão muscular em Alvalade e fez ontem um exame para se saber a real gravidade do problema. Apesar de não ter acusado nada de grave, o problema muscular no bíceps femoral esquerdo vai levar Rafa a uma paragem nunca inferior a duas semanas. Com três jornadas pela frente, voltará a estar disponível, na melhor das hipóteses, para a derradeira jornada da Liga, na deslocação do Vitória ao vizinho Moreirense.

Florent poderá então mostrar-se nesta reta final, depois de ter passado quase toda a temporada na sombra de Rafa Soares. O lateral francês rumou ao Minho no verão passado, com a esperança de repetir o percurso feito até então no Belenenses, onde foi totalista na Liga em duas épocas consecutivas. No entanto, em Guimarães, o camisola 21 teve pela frente a concorrência de Rafa Soares e totaliza apenas oito jogos, só cinco deles na condição de titular.

Agora, o azar do rival direto abre-lhe novamente as portas do onze, podendo fixar-se aí nos derradeiros três encontros do campeonato, com a missão de deixar uma imagem melhor já com a próxima temporada no pensamento.

André André à vista

O regresso do Vitória ao trabalho contou ainda com uma novidade chamada André André. O médio voltou a trabalhar no relvado, algo que já não acontecia há muito tempo, mas ainda o fez de forma bastante condicionada. Assim, o seu regresso às opções continua a estar longe de acontecer.