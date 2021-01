Oscar Estupiñán cobiçado em Espanha e Alemanha

Dois clubes da Liga espanhola e o Union Berlin equacionam fazer propostas por Oscar Estupiñán, avançado do V. Guimarães, no mercado de inverno, apurou Record.





O empresário do jogador está em Portugal há alguns dias para tratar desta situação, sendo que a prioridade de Estupiñán até passa pela renovação e não tanto pela saída - termina contrato em 2022.O avançado do V. Guimarães esteve perto de sair no início da época, mas acabou por ficar. Soma 6 jogos e 6 golos, tendo marcado a Benfica e FC Porto