Óscar Estupiñán coloca as fichas todas no dérbi do Minho

Ainda faltam alguns dias para que se realize mais uma edição do dérbi do Minho, que porá frente a frente V. Guimarães e Sp. Braga, mas Óscar Estupiñán já tratou de inaugurar as festividades para o embate com o eterno rival. Em declarações ao programa ‘Deportes Sin Tapujos’, da Colômbia, o avançado foi claro em relação às ambições que tem para esse encontro: a vitória e só a vitória.

“É um compromisso muito importante esse com o Sp. Braga, é o dérbi. Estamos preparados, confiantes em fazer um grande jogo. Os clássicos não se jogam, ganham-se e estamos preparados para ir lá ganhar”, apontou.

Renascido recentemente em Guimarães, depois de dois empréstimos - o primeiro ao Barcelona SC, do Equador, e o segundo ao Denizlispor, da Turquia -, Estupiñán tornou-se já o homem-golo dos conquistadores. Em doze encontros, soma oito tentos, números que o transformaram de dispensável a indiscutível. E não podia estar mais feliz.

“Consegui ter continuidade aqui e ritmo de jogo. Estou muito feliz pelo presente e desejo continuar a ajudar o Vitória com o meu trabalho. Vinha de um bom ano na Turquia e, quando se joga, se faz as coisas bem, com ritmo, quando se chega a uma equipa que nos dá confiança e ferramentas e se vai para outra liga, é mais fácil afirmarmo-nos e fazermos as coisas bem. Levo sete golos no campeonato e fiz um na Allianz Cup, mas só penso em continuar a melhor”, referiu, antes de deixar elogios ao Vitória, um clube “fantástico, com uma estrutura espetacular”.

Ao cabo de 21 jornadas, o Vitória ocupa o 6º lugar na Liga NOS. Questionado sobre os objetivos para a época, Estupiñán assumiu que os mesmos passam por garantir “um lugar europeu”, mas assegurou que a equipa “vai jogo a jogo”.

As conversas com Díaz e Uribe

Óscar Estupiñán é compatriota de Luis Díaz e Mateus Uribe, jogadores do FC Porto, e, nesta mesma entrevista, confidenciou ter falado com ambos, mas que a pandemia impede contactos maiores. “Falámos quando nos defrontámos, de resto muito pouco”, disse.