Osorio faz soar o alarme no eixo

Soa o alarme no eixo da defesa do Vitória. A lesão de Osorio é mais grave do que se pensava inicialmente e o central estará de baixa entre três a quatro semanas, limitando as opções de Luís Castro para atuar no eixo da defesa a Pedro Henrique e Frederico Venâncio. Tudo isto porque também João Afonso se encontra afastado das contas do treinador, uma vez que sofreu uma lesão na semana passada, conhecida apenas ontem, que o vai impedir de competir durante cerca de 15 dias.

Osorio lesionou-se no decorrer do encontro com o Benfica e ontem foi reavaliado, tendo sido detetada uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O tempo de paragem não é certo, mas nunca será inferior a três semanas. João Afonso está a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito.

Com estas duas baixas, Tapsoba, da equipa B, vai ser promovido e já deve estar no banco na deslocação ao terreno do Feirense. O lugar no onze ficará a cargo de Frederico Venâncio.