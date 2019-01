Osorio vai parar pelo menos três semanas por lesão

O central Osorio, do V. Guimarães, vai estar fora dos relvados durante, pelo menos, três semanas, devido a uma lesão muscular, confirmou esta segunda-feira à Lusa fonte oficial do sexto classificado da I Liga.Titular em 17 das 23 partidas realizadas pelos vitorianos na presente época, o internacional venezuelano, de 24 anos, falhou o treino de hoje, após se ter lesionado num dos músculos da coxa esquerda, já nos minutos finais da partida com o Benfica, da 18.ª ronda (vitória'encarnada por 1-0), disputado na sexta-feira.Emprestado aos minhotos pelo FC Porto, o defesa vai estar ausente da competição entre três a quatro semanas e, por isso, falhar os encontros com o Feirense, da 19.ª jornada, a 28 de janeiro, e com os dragões, da 20.ª, estando ainda em dúvida para os embates com o Tondela, da 21.ª, e com o Portimonense, da 22.ª.Além de Osorio, também João Afonso, outro dos centrais do plantel, falhou o treino de hoje. Com seis jogos cumpridos nesta temporada, o albicastrense, de 28 anos, vai falhar o duelo com os fogaceiros e está em dúvida para a receção ao FC Porto, após ter contraído uma entorse no tornozelo direito.O treinador Luís Castro conta apenas com dois centrais para o próximo jogo da I Liga: Pedro Henrique, habitual titular, com 20 jogos até agora realizados, e Frederico Venâncio, jogador que disputou, até agora, três partidas.