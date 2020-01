Ouattara é reforço do V. Guimarães

Ouattara está fechado e é mesmo reforço de inverno para o V. Guimarães. O extremo chega por empréstimo do Lille, válido até junho de 2021, sendo que o emblema luso fica com uma opção para comprar 50 por cento do passe do jogador.





O jogador, de 20 anos, alarga, assim, as opções de Ivo Vieira para a frente de ataque, isto depois de algumas semanas de intensas negociações entre os dois clubes.