Ouattara procura convencer

Chegado no último dia do mercado de janeiro, Abou Ouattara viu a suspensão do campeonato acontecer após ter granjeado alguma visibilidade na equipa principal do V. Guimarães.





O extremo burquinês que está emprestado pelo Lille até ao final da próxima temporada tinha sido lançado a partir do banco de suplentes na receção ao Tondela (vitória por 2-0) e foi mesmo titular em Paços de Ferreira (triunfo por 2-1), ainda que não tenha sido muito feliz, ele que foi substituído ao intervalo.Com 20 anos e nove internacionalizações pelo seu país, Ouattara quer fazer esquecer a desinspiração na Mata Real e voltar a convencer Ivo Vieira.