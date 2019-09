Palavras a Carlos Xistra saem muito caras a Davidson

Esta foi uma jornada para esquecer para o V. Guimarães e não foi apenas pela derrota, por 3-0, em casa do FC Porto. Isto porque, de uma assentada só, os vimaranenses ficaram sem Tapsoba e Davidson, dois dos jogadores que mais se têm evidenciado no arranque desta temporada.

Se o médio foi expulso logo aos 45 segundos por falta sobre Marega, o extremo viu vermelho por palavras a Carlos Xistra. Aos 79’, e com o V. Guimarães ainda a perder por 1-0, Davidson dirigiu-se ao juiz da partida a pedir canto, quando este tinha assinalado pontapé de baliza. Viu cartão amarelo pelos protestos, mas isso não o acalmou e acabou por receber mesmo ordem de expulsão. "Era canto. Vai-te f...! Era canto, filho da p...!", foram estas palavras que valeram dois jogos de suspensão e uma multa de 1.785 euros ao 91 vimaranense.

Já no Famalicão, Diogo Gomes, diretor clínico do líder da 1ª Liga, também foi punido por palavras dirigidas à equipa de arbitragem. "Vai para o c...", disse quando um dos árbitros assistentes passou por si. Este protesto valeu-lhe oito dias de suspensão e uma multa de 204 euros.