Paulo Futre: «O trabalho que o Neno fez na seleção, fora de campo, é de nota 10»

Paulo Futre foi uma das várias presenças de vulto no dia do adeus a Neno. O antigo extremo marcou presença nas cerimónias fúnebres do ex-guardião e, em declarações aos jornalistas, lembrou um elemento agregador, que fez um trabalho de bastidores enorme na seleção.





"Sinto-me orgulhoso pelo meu amigo Neninho. O Neno, à parte de Guimarães, ninguém pode imaginar o quão importante foi para a seleção. Só jogou 9 vezes, mas foi convocado muitas mais. Apanhou duas gerações de ouro. O seu carácter e os conselhos que nos deu ajudaram-nos a ser melhores e fortaleceram a união do grupo. Ninguém podia ser egoísta, porque à maneira dele, sem dar broncas, trazia essa pessoa para o grupo. Era um elemento aglutinador. Acho que eu e todos, por mais problemas que tivéssemos, esquecíamo-nos dos nossos problemas. Era uma pessoa incrível, um grande guarda-redes. Merece uma página importante. O trabalho que fez fora de campo foi de nota 10", apontou o antigo jogador.