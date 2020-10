Pedro Henrique deixa V. Guimarães e assina pelo Al-Wehda

Pedro Henrique vai voltar a trabalhar com o técnico Ivo Vieira, agora no Al-Wehda. Tal como Record já tinha escrito na edição desta segunda-feira, o defesa-central, de 27 anos, aceitou a proposta vinda da Arábia Saudita, num acordo intermediado pelo empresário André Portulez e que prevê um empréstimo por uma época.





Sem espaço no plantel do V. Guimarães, o brasileiro prepara-se, desta forma, para experimentar um campeonato diferente, depois de cinco anos ao serviço da equipa minhota. A viagem para a Arábia Saudita vai acontecer ainda esta semana, de forma a que o jogador esteja disponível para integrar as escolhas de Ivo Vieira para o primeiro jogo do campeonato, marcado para o dia 17 deste mês.