Pedro Henrique e os jogos à porta fechada: «Nós, em especial, vamos perder muito»

O regresso do campeonato não assusta Pedro Henrique, que se diz "tranquilo" para voltar a entrar em campo. Já quanto à ausência de público, o central do Vitória já não encara o assunto com tanta normalidade, ainda que admita que é um mal necessário nesta altura.





"Jogar em estádios vazios é complicado. Já joguei duas vezes e foi muito estranho. Temos de estar com os níveis de concentração mais elevados do que o habitual. Só vemos o adversário, mais nada. Nós, em especial, perdemos muito porque temos muitos adeptos", analisou Pedro Henrique, aos meios do clube, frisando que isso não servirá de desculpa para o não cumprir dos objetivos, que passam pelo acesso à Liga Europa."Estávamos numa sequência muito boa antes de acabar o campeonato e temos de procurar retomar a esse momento. Estamos muito próximos do nosso objetivo, na luta. Temos de nos focar nisso e deixar de lado tudo o resto, as regras, o facto de não termos adeptos. Já que não há as outras coisas, temos de nos focar o nosso objetivo", atirou o central, que não escondeu a "ansiedade" vivida durante a quarentena, sobretudo com a indefinição que se vivia em torno do futuro do futebol.Agora, já com o grupo a treinar em pequenos grupos, a normalidade está quase resposta e, por isso, a felicidade é grande. "É diferente treinar em grupos, depois de termos trabalhado de forma individual. Fizemos duas semanas de treino individual, sem muito contacto, nesta terceira semana estamos em contacto, mas são pequenos grupos. É bom voltar às rotinas", frisou Pedro Henrique, que não teme o regresso do contacto com os outros jogadores."Sentimo-nos seguros. O pessoal está a fazer muito bem o seu trabalho, a higienizar os espaço, respeitamos o distanciamento, usamos máscara. Estamos a fazer tudo o que é certo. Está toda a gente sujeita a apanhar o vírus, mas se fizermos a nossa parte vai ficar mais difícil isso acontecer. Sinto-me tranquilo para os jogos. Os jogadores fazem testes, ninguém vai poder jogar se tiver o vírus, por isso para mim está tranquilo", confessou.