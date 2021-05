Pepa apresentado esta sexta-feira como novo treinador do V. Guimarães

Pepa será oficialmente treinador do V. Guimarães a partir desta sexta-feira. O técnico, que deixa o comando do P. Ferreira, muda-se para a Cidade Berço, sendo apresentado em conferência de imprensa no dia de amanhã, a partir das 12.30h, no Estádio D. Afonso Henriques.





O clube anunciou o agendamento da apresentação, mas sem ainda revelar o nome do novo timoneiro, emborajá tenha avançado o nome do treinador, de 40 anos, numa das últimas semanas.