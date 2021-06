Pepa fala do talento de Quaresma e diz contar com Marcus Edwards

Pepa não esconde o entusiasmo com a aventura que está prestes a iniciar no Castelo. Em entrevista ao Canal 11, o novo treinador do Vitória optou por esconder o jogo quando questionado sobre eventuais reforços, mas vincou que conta com todos os que têm contrato. Até Marcus Edwards, que tem sido apontado a outros clubes.





"Estou à espera de ter todos. O Marcus Edwards e todos os outros que têm contrato", referiu Pepa, pouco importado com o facto de vir a treinar um Ricardo Quaresma apenas dois anos mais novo do que ele: "Os jogadores com talento puro, independentemente da idade, temos é de desfrutar deles e fazer com que eles tenham prazer em jogar. Vai ser um gosto trabalhar com o Quaresma."Ainda sobre a composição do plantel, o sector atacante, analisado na edição desta segunda-feira por Record , mereceu um voto de confiança. "Avançados? Estamos bem servidos", frisou Pepa.O técnico admitiu ainda valorizar muito a chamada "estrutura fixa" de um onze, que engloba o guarda-redes, um central e o médio mais defensivo. E deixou no ar a possibilidade de começar a pré-época a trabalhar a organização ofensiva. "Admito que já fiz de várias formas, mas nos últimos anos tenho começado com a organização ofensiva. É um treino muito mais apelativo para os jogadores, começarem logo a perceber o que queremos no ataque. Mas não podemos descurar o resto", confidenciou.