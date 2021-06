Pepa prometeu e cumpriu: de bicicleta até Fátima!

Pepa prometeu e cumpriu! O agora treinador do V. Guimarães fez ontem o percurso de bicicleta até Fátima junto da equipa técnica que com ele esteve no P. Ferreira e agora também transita para a Cidade-Berço.





Samuel Correia, Hugo Silva, João Ricardo Pinto e Pedro Oliveira entraram na promessa em conjunto a partilharam com Pepa vários momentos do grande 'treino', dois dias antes da apresentação ao trabalho em Guimarães.