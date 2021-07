Pepa: «Reação à perda é algo inegociável»

O V. Guimarães lançou esta noite o filme sobre o estágio da equipa em Troia, numa produção muito interessante e em que são vistas imagens inéditas da concentração dos vitorianos.





As impressões de Pepa sobre o estágio marcam o documentário feito pela equipa de comunicação do clube, sendo que o treinador não deixa nada por dizer e levanta claramente a ponta do véu sobre os princípios que quer ver implementados na nova época."Quem olhar para nós vai ter de perceber esta equipa unida, uma equipa preparada para tudo e para enfrentar todas as dificuldades, porque é aí que se vê quem dá a mão ao colega e não quando as coisas estão a correr bem e é tudo muito bonito, e puxa-o para cima porque precisamos de todos. Falamos muito do espírito de grupo e de um balneário forte, mas isso são coisas que não se conquistam com um simples estalar de dedos. Depois de estarmos juntos 24 sobre 24 horas conhecemo-nos melhor uns aos outros e isso é fundamental na união do grupo. Mais do que aspetos técnico-táticos que já devíamos estar a ultimar há prioridades e uma delas é esta, a de ter uma união muito forte entre todos e que tem de partir de dentro do grupo.""Há algo que é inegociável, que é essa reação à perda, essa energia positiva, a entrega ao jogo, o acreditar do primeiro ao último minuto. Mesmo quando as coisas podem não estar a correr tão bem é preciso não baixar a cabeça e nunca desistir. Isso é algo que nós todos juntos, incluindo os adeptos, não podemos permitir que aconteça na nossa equipa."É nesta parte do documentário que se ouve Pepa, em pleno relvado, num momento de correção e até a falar inglês, insistindo que a reação do jogador à perda de bola tem de ser uma imagem de marca da sua equipa: "Sempre que eu não reagir é menos um homem, ou podem ser menos dois, o que perdeu a bola e o que fez o passe. E depois o meu colega não me vê a reagir e fica também parado. Vamos cobrar a reação porque amanhã ou para a semana ela vai melhorar. A condição física ajuda a decidir, mas reagir é na hora. Habitua! A magia claro que vem depois, com grandes golos, grandes cabritos, grandes tabelas, mas reagir é o início. Quem não reagir aqui não tem hipóteses de jogar! Nenhuma! Perdeu, reage! Isto depois contagia e vai ser normal e depois é o contrário, quem não reagir vai-se sentir mal. Tem de ser natural. Depois o resto aparece, vocês têm qualidade!"O filme dos acontecimentos prossegue com mais impressões do treinador do Vitória. E Pepa fala de tudo um pouco:"A qualidade não tem idade. Se tem 17 ou 18, vinte e tal ou trinta e tal, não importa. O nosso grupo de trabalho é mesmo assim. E é isso que também nos dá essa irreverência, ao mesmo tempo maturidade e muito sangue na guelra. Depois temos a experiência já acumulada de muitos anos em vários jogadores e essa experiência também ajuda a quem chega para tomar decisões e dá o feed-back que é preciso para a equipa no seu todo ganhar a maturidade que precisa.""Temos de nos levar ao limite, a nós e aos jogadores. Eles têm de perceber que têm de aumentar os níveis de agressividade e de entrega. Tudo o resto, que é a qualidade individual, a magia que todos nós gostamos e queremos ver, isso está lá e com naturalidade vai surgir, mas a base de construção de tudo é a entrega, a união, o espírito de sacrifício. É lutarmos todos para o mesmo. As individualidades aparecem depois.""Não há melhor do que festejar os golos, marcar e querer mais. Estar a ganhar 1-0 e querer logo marcar o segundo e depois o terceiro. Sempre com inteligência, como é óbvio, mas o futebol é isto, o golo é o expoente máximo e é isso que queremos muito."Segue-se outra vez uma imagem do treinador em pleno relvado e plenos pulmões, com Pepa a interromper um exercício e a gritar: "Tem de ter o prazer de fazer golo, é o melhor da vida. Senão tiramos as balizas e jogamos sem balizas, ou metemos umas de rugby que é mais fácil. Mete a bola lá dentro…""Fundamental é a comunicação. Se me passarem a bola e não tiver tempo para olhar para todos os lados para ver quem pode receber, ou se não falarem comigo para saber se estou sozinho ou não, vou perder a bola. Às vezes uma palavra de incentivo ou até um reparo faz parte. Nós não temos tempo para isso. Aqui não há meninos amuados.""Não há nada melhor do que a cobrança entre pares e estamos também a criar esta dinâmica de promover a concorrência entre todos, às vezes até num simples exercício. Outras vezes têm de carregar material, porque ninguém gosta e temos de fazer isto: nem a feijões se pode perder!""Não vale a pena chegares e no grito conseguir tudo. Vai-se trabalhando todos os dias e não é só no campo, daí a tal importância do estágio para estarmos juntos dias inteiros para nos conhecermos melhor. Muitos deles, se calhar, nem sequer tiveram tempo de perceber se o colega é casado, ou têm um filho, onde vive e estas coisas vão criando laços e ligações entre todos e depois fica tudo interligado e vamos acabar na frase forte que é dar a vida pelo clube e pelo colega do lado, mas quando digo dar a vida, claro, é na gíria do futebol.""Ganhar os jogos da pré-época não é o mais importante, mas queremos ganhar sempre. Depois temos de olhar para a construção de uma equipa e nesse aspeto não podemos nem devemos ter pressa. Nesse aspeto temos de ser pacientes e seguirmos o nosso rumo e o nosso caminho. Passa por aí: não nos desviarmos daquilo que queremos por causa de um resultado ou de uma exibição, porque sabemos bem da carga física que eles estão a levar, porque tem de ser assim nesta altura, mas com tudo controlado. Claro que há sempre um ou outro que vai caindo pelo caminho porque queremos andar sempre no limite. Se quisermos baixar a fasquia, se calhar ninguém cai para o lado, mas se subirmos sempre a exigência há sempre um ou outro que cai, mas depois de uma semana, ou dias, porque faz parte, está dentro do barco outra vez. Mas o andamento tem de ser este: sempre pé na chapa!"