Pepa a caminho do V. Guimarães com contrato válido até 2025

Pepa tem em mãos uma proposta para ser o novo treinador do V. Guimarães a partir da próxima temporada. De acordo com as informações recolhidas por Record, a SAD minhota ofereceu quatro anos de ligação ao ainda treinador do P. Ferreira. As negociações estão em fase muito adiantada, de tal forma que Pepa rejeitou uma abordagem dos brasileiros do Santos.





Depois de Tiago Mendes, João Henriques e Bino Maçães, que ficará no cargo até ao final da época, Pepa será o quarto treinador escolhido por Miguel Pinto Lisboa, que chegou ao clube há menos de dois anos.