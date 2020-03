Pêpê antevê torneio de FIFA20: «Sou o melhor jogador do plantel»

Pêpê foi o escolhido pelo Vitória para representar o clube no torneio de FIFA20 que vai replicar a jornada 26 do campeonato, numa iniciativa denominada Liga NOS #ficaemcasa, patrocinada pela Liga Portugal e pela Direção Geral de Saúde. O médio dos minhotos vai medir forças com João Monteiro, do Belenenses SAD, este domingo e não podia estar mais confiante. Até porque, segundo o próprio, não há rival para ele, pelo menos no plantel vimaranense.





"Já jogo FIFA há muitos anos. Jogar online é algo que já estou habituado. No nosso plantel há vários a jogar além de mim. O Ola John, o Davidson, o Lucas Evangelista, o Léo Bonatini, o André André... Mas claro que o melhor jogador sou eu!", atirou, sem pestanejar, Pêpê, que também não teve papas na língua quando lhe foi questionado sobre quem era o pior do plantel no simulador de futebol online."Já joguei com quase todos e, sem dúvida, que o pior jogador de FIFA do plantel é o Ola John. Os meus jogos com ele nem sequer costumam chegar ao fim porque ele desiste quase sempre a meio", brincou o camisola 88 dos minhotos, em declarações aos meios do clube.Por fim, mais a sério, Pêpê deixou um apelo: "Fiquem em casa e sigam à risca as instruções da Direção Geral da Saúde para que possamos sair desta situação o mais rápido possível."