Pêpê aponta ao onze contra o Sporting

Com Mattheus Oliveira afastado das opções, a entrada de Pêpê no onze é o cenário mais provável de se verificar esta noite. O médio cedido pelo Benfica deverá, então, somar a sua primeira titularidade com a camisola do Vitória, ele que soma apenas sete jogos esta época (cinco na Liga e dois na Taça de Portugal), mas fê-lo sempre a partir do banco de suplentes.

No Estádio do Bessa, Pêpê foi lançado por Luís Castro ao intervalo para o lugar do lesionado André André, numa altura em que os minhotos já jogavam com dez. A boa exibição ao longo dos 45 minutos que esteve em campo terá sido suficiente para convencer o técnico, que não deve arriscar ao lançar João Carlos Teixeira, um jogador com características mais ofensivas. A vocação ofensiva do Sporting obriga a um maior equilíbrio no meio-campo, algo que o médio internacional sub-21 oferece, sendo também uma boa ajuda para Wakaso.