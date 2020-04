Pêpê assume fome de bola: «Vamos regressar em grande força»

Aos poucos, os clubes em Portugal estão a começar a retomar os trabalhos de campo e começa a ver-se uma luz ao fundo do túnel no que ao término das competições profissionais diz respeito. Os jogadores, como não podia deixar de ser, estão com grande vontade de sentir o cheiro da relva, conforme admitiu Pêpê, em videoconferância com os jornalistas.





"Claro que há fome de bola, é o nosso trabalho e é algo de que gostamos muito. Podemos dar uns toques em casa, mas não tem nada a ver com o que é o treino e o jogo. Tenho muitas saudades de jogar e de treinar. Acho e espero que o regresso seja em breve. Depende de como as coisas avançarem, é um assunto que não estamos muito por dentro, mas penso que nas próximas semanas podemos regressar aos treinos", atirou o médio dos minhotos, ciente que o retorno terá que ser com cuidados máximos."Temos mantido o físico, treinamos todos os dias, de forma a não perder o ritmo. Claro que treinar em casa é totalmente diferente e é possível que precisemos de três ou quatro semanas para nos apresentarmos bem em jogo. Mas, apesar de um mês ou dois de paragem, penso que as rotinas já estão criadas nas equipas. Vamos precisar de tempo para voltarmos ao nível físico desejado, mas vamos entrar em grande força", assegurou Pêpê.Sobre os objetivos do Vitória para as 10 jornadas finais, o médio garante foco total na Liga Europa, assumindo, contudo, que uma época "muito boa" seria terminar no top 3. "No Vitória, a exigência é sempre grande, além disso temos um plantel muito bom. Por isso, muito seria se estivéssemos em 2º ou 3º lugar. Mas o nosso objetivo é a Liga Europa, está ao nosso alcance e vamos consegui-lo", desejou.