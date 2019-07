Pêpê: «Desde que a época acabou que queria voltar»

Pêpê foi oficializado na tarde desta terça-feira como reforço do Vitória até junho de 2024, confirmando-se a notícia adiantada por Record na última madrugada. O médio, que na época passada tinha atuado em Guimarães por empréstimo do Benfica, admite que este era o desfecho esperado, prometendo lutar para ajudar a equipa a conquistar os seus objetivos.





"Desde que a época acabou que a minha intenção era voltar. Sempre foi isso que passei aos meus empresários. Felizmente estou aqui. Gostei de ter estado cá na última época, gostei da cidade e dos adeptos. Estou aqui para dar tudo pelo Vitória", disse Pêpê, em declarações aos meios do clube.O reencontro com Ivo Vieira, com quem já trabalhou no Estoril, também é um motivo de contentamento para o jogador. "Já conheço quase todos os jogadores, conheço o treinador e a sua maneira de pensar. Agora é trabalhar e ver o que aí vem. Estive com o Ivo no Estoril e sei como pensa o jogo. Vai de encontro com o que eu penso que é o ideal. Estou aqui para dar o meu máximo, por ele e pela equipa", frisou o médio.