Pêpê: «Encaramos cada jogo com uma final e este não vai fugir à regra»

Pêpê não acredita que a eliminatória com o Ventspils esteja já resolvida, isto apesar da vantagem de três golos obtida na Letónia. O médio defendeu que o V. Guimarães tem de encarar o jogo da 2.ª mão com seriedade para carimbar em definitivo o passaporte para o playoff da Liga Europa."Encaramos cada jogo como uma final, para o ganhar. Este não vai fugir à regra. Vamos entrar com o máximo de concentração e atitude para conseguir a vitória", referiu.Titular em dois dos quatro jogos oficiais da época e suplente utilizado noutros tanto, Pêpê assumiu estar feliz pelo momento e revelou o segredo para esta fase."Todos os jogadores trabalham para serem titulares e eu não fujo à regra. É claro que quero ser titular, quero jogar o máximo de minutos possíveis. Mas isso só se consegue com trabalho e é isso que tenho feito", garantiu, assumindo que o trabalho com Ivo Vieira tem facilitado o processo."Tem sido bom. Já tinha trabalhado com o mister no Estoril, tinha gostado. O mais importante é trabalhar, seja com quem for, e é isso que vou fazer para ser melhor a cada dia", apontou.Questionado se acredita que esta será a sua época de afirmação, o médio admitiu estar à espera de fazer melhor do que na época transacta."Trabalho sempre para jogar a titular e o máximo de tempo possível. É isso que vou fazer sempre na minha vida. No ano passado não tive tantos minutos como esperava, mas este ano espero conseguir fazê-lo. Vou dar tudo para que aconteça", concluiu.