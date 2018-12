Pêpê feliz com Luís Castro: «Estamos a trabalhar bem com o mister»

Luís Castro recusou uma proposta do Reading e manteve-se ao comando do V. Guimarães, dando continuidade ao projeto que abraçou no início da presente temporada, um desfecho que, segundo Pêpê, agradou a todo o plantel."O grupo trabalhou com normalidade, por temos um jogo pela frente e temos de pensar na vitória. Penso que esta situação não vai ter qualquer impacto, porque estamos a trabalhar bem com o mister. Ele decidiu ficar connosco e estamos muito contentes com isso", começou por dizer o médio, aquando da entrega simbólica dos alimentos recolhidos pela campanha "Mostra a solidariedade dos vimaranenses", garantindo, de seguida, que a continuidade do técnico foi uma ótima notícia. "Estamos a fazer num bom campeonato com ele e é com ele que vamos continuar a trabalhar", completou.Depois do triunfo sobre o Rio Ave , o V. Guimarães isolou-se no 5º lugar do campeonato, uma meta que, de acordo com o jogador, resulta do dia-a-dia. "É o resultado de muito trabalho diário, que culmina nos jogos. Temos trabalhado bem e queremos continuar neste momento bom que estamos a passar", frisou, embora mantenha os pés assentes na terra. "Pensamos sempre jogo a jogo, queremos ganhar sempre e é isso que vamos fazer em todos os jogos", acrescentou.