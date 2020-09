Pêpê já viaja para a Grécia para assinar pelo Olympiacos

Pêpê está a caminho da Grécia para assinar contrato com o Olympiacos. A informação foi divulgada pelo agente do jogador, Ulisses Santos, numa imagem publicada no Instagram.





O médio português prepara-se, assim, para trocar o V. Guimarães pelo campeão grego, num negócio que pode valer à SAD vitoriana 1,5 milhões de euros.Depois de uma época a bom nível ao serviço dos minhotos, Pêpê vai prosseguir agora a carreira fora de portas, naquela que será a primeira experiência no estrangeiro.