Pêpê sem receio de cortes salariais: «Estamos aqui para ser a solução»

O Vitória é um dos clubes portugueses que ainda não procedeu a qualquer redução salarial junto dos seus atletas. Um cenário que, segundo Pêpê, ainda não foi falado com os jogadores, mas que, se vier a acontecer, será encarado com total naturalidade por parte do grupo.





"O Vitória ainda não falou de nada sobre salários, mas nós estamos aqui para ser a solução, como temos sido até agora. Como disse, ainda não foi falado e não temos de ser nós jogadores a fazê-lo. O clube é que sabe qual a melhor forma para lidar com o problema", referiu o médio, através de videoconferência com os jornalistas, realizada na manhã desta quinta-feira.