Pêpê veio para ficar

Custou mas foi. Ao fim de vários meses sem ser opção de forma regular, Pêpê parece finalmente ter agarrado um lugar entre os eleitos de Luís Castro. O jovem médio cedido pelo Benfica começou por se exibir a bom nível no Bessa, quando saltou do banco ao intervalo, e deu sequência a esse jogo com o Sporting, tendo atuado durante os 90 minutos sempre em alta rotação.

O jogo com os leões foi mesmo a primeira titularidade de Pêpê ao serviço do Vitória, ele que esta época tinha jogado de início apenas nos compromissos dos sub-21. O facto de ser presença assídua na Seleção jovem portuguesa acabou por atrasar um pouco o seu processo de afirmação no Minho, uma vez que não aproveitou as pausas na competição oficial de clubes como a maior parte dos seus colegas.

Agora, com Mattheus Oliveira e Wakaso fora das opções com o Nacional devido a castigo, Luís Castro vai apostar novamente no médio, que, a continuar a exibir-se ao mesmo nível, dificilmente perderá o estatuto nos próximos jogos. Na Madeira deverá atuar no miolo com André André e Tozé ou João Carlos Teixeira.